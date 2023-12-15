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Эксперт назвала эффективные средства от грибка ногтей

1:48
Здоровье

Выбор средств от грибка ногтей зависит от степени поражения, типа грибка и общего состояния здоровья, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова. 

Эксперт назвала эффективные средства от грибка ногтей
Фото: https://www.midyo.com/

Виды противогрибковых препаратов:

Местные средства (мази, кремы, лаки):

  • Применяются непосредственно на пораженный ноготь.
  • Подходят для легких и начальных стадий грибкового поражения.

Оральные препараты (таблетки):

  • Назначаются при более серьезных или распространенных формах грибка.
  • Эффективны, но могут иметь побочные эффекты и противопоказания.

Комбинированное лечение:

  • Сочетание местного и системного лечения.
  • Может быть рекомендовано в случае устойчивых или тяжелых форм грибковой инфекции.

Причины грибка ногтей:

  • Влажная среда. Частое нахождение во влажной обуви, общественные души и бассейны увеличивают риск.
  • Травмы ногтей. Повреждения ногтевой пластины могут способствовать проникновению грибка.
  • Снижение иммунитета. Хронические заболевания, такие как сахарный диабет, могут увеличить восприимчивость к инфекциям.
  • Нарушение кровообращения в ногах. Проблемы с кровообращением могут способствовать.

Для предотвращения появления грибка ногтей важно соблюдать ряд мер предосторожности и гигиенических правил. Вот некоторые из них:

  • Поддержание сухости ног.
  • Использование антимикробной обуви и носков.
  • Соблюдение личной гигиены.
  • Избегайте ходить босиком в общественных местах.
  • Поддержание общего здоровья и иммунитета.
  • Правильный уход за ногтями.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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