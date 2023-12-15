Выбор средств от грибка ногтей зависит от степени поражения, типа грибка и общего состояния здоровья, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
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Виды противогрибковых препаратов:
Местные средства (мази, кремы, лаки):
Применяются непосредственно на пораженный ноготь.
Подходят для легких и начальных стадий грибкового поражения.
Оральные препараты (таблетки):
Назначаются при более серьезных или распространенных формах грибка.
Эффективны, но могут иметь побочные эффекты и противопоказания.
Комбинированное лечение:
Сочетание местного и системного лечения.
Может быть рекомендовано в случае устойчивых или тяжелых форм грибковой инфекции.
Причины грибка ногтей:
Влажная среда. Частое нахождение во влажной обуви, общественные души и бассейны увеличивают риск.
Травмы ногтей. Повреждения ногтевой пластины могут способствовать проникновению грибка.
Снижение иммунитета. Хронические заболевания, такие как сахарный диабет, могут увеличить восприимчивость к инфекциям.
Нарушение кровообращения в ногах. Проблемы с кровообращением могут способствовать.
Для предотвращения появления грибка ногтей важно соблюдать ряд мер предосторожности и гигиенических правил. Вот некоторые из них:
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