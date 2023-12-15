Эксперт назвала эффективные средства от грибка ногтей

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор средств от грибка ногтей зависит от степени поражения, типа грибка и общего состояния здоровья, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://www.midyo.com/

Виды противогрибковых препаратов:

Местные средства (мази, кремы, лаки):

Применяются непосредственно на пораженный ноготь.

Подходят для легких и начальных стадий грибкового поражения.

Оральные препараты (таблетки):

Назначаются при более серьезных или распространенных формах грибка.

Эффективны, но могут иметь побочные эффекты и противопоказания.

Комбинированное лечение:

Сочетание местного и системного лечения.

Может быть рекомендовано в случае устойчивых или тяжелых форм грибковой инфекции.

Причины грибка ногтей:

Влажная среда. Частое нахождение во влажной обуви, общественные души и бассейны увеличивают риск.

Травмы ногтей. Повреждения ногтевой пластины могут способствовать проникновению грибка.

Снижение иммунитета. Хронические заболевания, такие как сахарный диабет, могут увеличить восприимчивость к инфекциям.

Нарушение кровообращения в ногах. Проблемы с кровообращением могут способствовать.

Для предотвращения появления грибка ногтей важно соблюдать ряд мер предосторожности и гигиенических правил. Вот некоторые из них:

Поддержание сухости ног.

Использование антимикробной обуви и носков.

Соблюдение личной гигиены.

Избегайте ходить босиком в общественных местах.

Поддержание общего здоровья и иммунитета.

Правильный уход за ногтями.