Онколог Черемушкин: об онкологии могут говорить внезапная аллергия и потеря веса

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у человека внезапно появилась аллергия, хотя до этого ничего подобного у него не наблюдалось, это может быть признаком онкологии. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

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Ещё одним симптомом рака является беспричинная потеря веса, уточнил эксперт.

"Резкая потеря или набор веса — одни из самых опасных внешних проявлений нездоровья. Больше опасна худоба, так как за ней может скрываться онкология. Кроме того, опухоль сопровождается аллергическими реакциями, — объяснил Черемушкин в разговоре с NEWS.ru.

Также онколог призвал насторожиться, если цвет кожи человека приобрёл нездоровый оттенок, а жизнерадостное поведение изменилось на вечно раздражённое и усталое. Эти симптомы могут говорить о серьёзных нарушениях, подчеркнул врач.

Зуд кожи при онкологии.