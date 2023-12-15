Если у человека внезапно появилась аллергия, хотя до этого ничего подобного у него не наблюдалось, это может быть признаком онкологии. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
Ещё одним симптомом рака является беспричинная потеря веса, уточнил эксперт.
"Резкая потеря или набор веса — одни из самых опасных внешних проявлений нездоровья. Больше опасна худоба, так как за ней может скрываться онкология. Кроме того, опухоль сопровождается аллергическими реакциями, — объяснил Черемушкин в разговоре с NEWS.ru.
Также онколог призвал насторожиться, если цвет кожи человека приобрёл нездоровый оттенок, а жизнерадостное поведение изменилось на вечно раздражённое и усталое. Эти симптомы могут говорить о серьёзных нарушениях, подчеркнул врач.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".