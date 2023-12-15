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Онколог Черемушкин: об онкологии могут говорить внезапная аллергия и потеря веса

0:55
Здоровье

Если у человека внезапно появилась аллергия, хотя до этого ничего подобного у него не наблюдалось, это может быть признаком онкологии. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Онколог Черемушкин: об онкологии могут говорить внезапная аллергия и потеря веса
Фото: openverse.org by theapoc is licensed under CC BY 2.0.

Ещё одним симптомом рака является беспричинная потеря веса, уточнил эксперт.

"Резкая потеря или набор веса — одни из самых опасных внешних проявлений нездоровья. Больше опасна худоба, так как за ней может скрываться онкология. Кроме того, опухоль сопровождается аллергическими реакциями, — объяснил Черемушкин в разговоре с NEWS.ru.

Также онколог призвал насторожиться, если цвет кожи человека приобрёл нездоровый оттенок, а жизнерадостное поведение изменилось на вечно раздражённое и усталое. Эти симптомы могут говорить о серьёзных нарушениях, подчеркнул врач.

Зуд кожи при онкологии.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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