Физическая активность способствует увеличению объема мозговых областей, ответственных за память и обучение, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).
Ученые проанализировали МРТ-изображения мозга 10 тысяч человек и выявили, что регулярные физические упражнения, такие как ходьба, бег или фитнес, ассоциируются с увеличением объема серого и белого вещества, а также гиппокампа.
Серое вещество играет ключевую роль в обработке информации, белое вещество соединяет различные области мозга, а гиппокамп является центральным элементом формирования воспоминаний.
"Мы обнаружили, что даже умеренная физическая активность, такая как пройти менее четырех тысяч шагов в день, может положительно влиять на здоровье мозга. Это значительно меньше, чем рекомендуемые десять тысяч шагов, что делает эту цель более доступной для многих людей", — отметил соавтор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.
Эта работа подтверждает результаты других исследований, указывающих на пользу физической активности для мозга и ее роль в профилактике деменции.
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