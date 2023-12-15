JAD: четыре тысячи шагов в день снижают риск деменции

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая активность способствует увеличению объема мозговых областей, ответственных за память и обучение, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Ученые проанализировали МРТ-изображения мозга 10 тысяч человек и выявили, что регулярные физические упражнения, такие как ходьба, бег или фитнес, ассоциируются с увеличением объема серого и белого вещества, а также гиппокампа.

Серое вещество играет ключевую роль в обработке информации, белое вещество соединяет различные области мозга, а гиппокамп является центральным элементом формирования воспоминаний.

"Мы обнаружили, что даже умеренная физическая активность, такая как пройти менее четырех тысяч шагов в день, может положительно влиять на здоровье мозга. Это значительно меньше, чем рекомендуемые десять тысяч шагов, что делает эту цель более доступной для многих людей", — отметил соавтор исследования, доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.

Эта работа подтверждает результаты других исследований, указывающих на пользу физической активности для мозга и ее роль в профилактике деменции.