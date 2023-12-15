Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, Александр Умнов, поделился с NEWS. ru советами по выбору закусок к водке, чтобы снизить риск повреждения стенок желудка.
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Хирург рекомендует закусывать водку рисом или яйцом, пояснив, что эти продукты обволакивают стенки желудка.
Также он выделил нежирный борщ, супы-пюре и квашеную капусту как подходящие варианты, а также предупредил об опасности обезвоживания организма и порекомендовал пить несладкий компот или узвар вместе с водкой.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
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