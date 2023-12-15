Хирург Умнов: водку лучше закусывать рисом или яйцом

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, Александр Умнов, поделился с NEWS. ru советами по выбору закусок к водке, чтобы снизить риск повреждения стенок желудка.

Фото: commons.wikimedia. org by Mx. Granger is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хирург рекомендует закусывать водку рисом или яйцом, пояснив, что эти продукты обволакивают стенки желудка.

Также он выделил нежирный борщ, супы-пюре и квашеную капусту как подходящие варианты, а также предупредил об опасности обезвоживания организма и порекомендовал пить несладкий компот или узвар вместе с водкой.