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Хирург Умнов: водку лучше закусывать рисом или яйцом

0:36
Здоровье

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, Александр Умнов, поделился с NEWS. ru советами по выбору закусок к водке, чтобы снизить риск повреждения стенок желудка.

Хирург Умнов: водку лучше закусывать рисом или яйцом
Фото: commons.wikimedia. org by Mx. Granger is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хирург рекомендует закусывать водку рисом или яйцом, пояснив, что эти продукты обволакивают стенки желудка.

Также он выделил нежирный борщ, супы-пюре и квашеную капусту как подходящие варианты, а также предупредил об опасности обезвоживания организма и порекомендовал пить несладкий компот или узвар вместе с водкой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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