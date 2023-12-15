Эксперт Pravda.Ru считает дневной сон полезным для взрослых

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская рассказала, кому нужно спать днём и как это связано с биологическими часами.

Фото: freepik.com

Жаворонки, совы и …голуби. Именно на такие категории, оказывается, делятся все люди. И если первые две понятны- кто встаёт утром рано и кто поздно, то голуби-это нечто среднее. Люди- "голуби" просыпаются утром в обычное время, а вечером отправляются в кровать в среднестатистические часы. Необходимость дневного сна, говорит доктор, во многом определяется принадлежностью человека к той или иной вышеназванным группам.

"Есть люди в пожилом возрасте, у них вообще со сном проблемы. Они мало спят или вообще бессонница. Они в течение дня на некоторое количество минут засыпают сидя у телевизора. Потом они пробуждаются и как ни в чем не бывало начинают работать, они уже готовы к бою. Что касается более молодых людей- кому-то действительно очень- очень потребно бывает днем спать. В основном это люди, которые ночью мало спят. Нормальному здоровому человеку надо спать 7 и даже 8 часов. Если недосып- днем хорошо где-то полчасика, минут 40 поспать, даже час", — советует эксперт.

Противостоять желанию поспать немного днём, если для этого нет препятствий, не нужно, продолжает Рина Заславская. Внутренние биологические часы никто не отменял. Организм сам знает, когда нужно подремать и тем самым отдохнуть.

"Общего закона, не существует, существуют биологические часы. Все процессы обмена веществ, все функции кровообращения, дыхания, пищеварения, мочеотделения работают в ритме, гормональная система тоже. Днем они бодрствуют, а ночью они отдыхают. Но, мозг работает. А это очень важное дело. Чередование бодрствование/сон, день/ночь — это колоссальная закономерность, которая уже вообще веками сложилась, столетиями", — объясняет с научной точки зрения профессор.

Никаких негативных последствий у дневного сна для взрослых, даже если он ежедневный, как отметила наша собеседница, специалисты не выявили.

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