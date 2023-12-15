Pronews: три агрессивных видов рака объединяет один симптом

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют некоторые типы онкологии, которые легче обнаружить на ранней стадии по сравнению с другими видами. К ним относятся и особо агрессивные формы рака, сообщают специалисты, ссылаясь на свои исследования.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Например, рак кожи часто распознается на ранних стадиях, если пациент не игнорирует ряд характерных проявлений, таких как шишки на теле и изменение родинок, передаёт Pronews.

Среди труднодиагностируемых видов онкологии зарубежные медики отмечают рак поджелудочной железы, яичников и кишечника.

Во всех этих случаях заболевание маскируется под менее опасные состояния. Например, опухоли в поджелудочной могут быть ошибочно приняты за диабет, а симптомы рака кишечника и яичников — за проблемы с пищеварением.

Тем не менее в развитии всех этих видов онкологии часто встречается нарушение функции кишечника. Пациенты жалуются на вздутие, запоры или диарею. Эти симптомы следует обратить внимание. Также стоит отметить, что у пациентов с онкологией иногда наблюдается потеря веса.

Ранее доктор специалист по генетике рака в Калифорнийском университете Бет Карлан отметила, что генетика играет ключевую роль в раннем обнаружении онкологии. Она также влияет на успешность лечения заболевания.

Карлан привела пример, когда после одной и той же операции одна пациентка прожила только два года, а другая — почти 20 лет.

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