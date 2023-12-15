Существуют некоторые типы онкологии, которые легче обнаружить на ранней стадии по сравнению с другими видами. К ним относятся и особо агрессивные формы рака, сообщают специалисты, ссылаясь на свои исследования.
Например, рак кожи часто распознается на ранних стадиях, если пациент не игнорирует ряд характерных проявлений, таких как шишки на теле и изменение родинок, передаёт Pronews.
Среди труднодиагностируемых видов онкологии зарубежные медики отмечают рак поджелудочной железы, яичников и кишечника.
Во всех этих случаях заболевание маскируется под менее опасные состояния. Например, опухоли в поджелудочной могут быть ошибочно приняты за диабет, а симптомы рака кишечника и яичников — за проблемы с пищеварением.
Тем не менее в развитии всех этих видов онкологии часто встречается нарушение функции кишечника. Пациенты жалуются на вздутие, запоры или диарею. Эти симптомы следует обратить внимание. Также стоит отметить, что у пациентов с онкологией иногда наблюдается потеря веса.
Ранее доктор специалист по генетике рака в Калифорнийском университете Бет Карлан отметила, что генетика играет ключевую роль в раннем обнаружении онкологии. Она также влияет на успешность лечения заболевания.
Карлан привела пример, когда после одной и той же операции одна пациентка прожила только два года, а другая — почти 20 лет.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".