Онкология, бесплодие: врач рассказал о вреде соевых продуктов

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соевые продукты — это неплохой заменитель животного белка для вегетарианцев и веганов. Они содержат множество полезных веществ: железо, кальций, магний, фосфор, витамины В и Е. К тому же такие продукты обладают пониженной жирностью, что может помочь в снижении уровня холестерина в крови и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в больших количествах соевые продукты полезны не всем, предупреждает читателей Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

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"Фитоэстрогены в составе некоторых из них влияют на баланс гормонов в организме. Это особенно важный фактор для женского здоровья, так как их чрезмерное употребление может повлиять на сбои менструального цикла, увеличить риск развития синдрома поликистозных яичников, бесплодия и некоторых видов рака", — предупреждает эксперт.

Также в сое содержатся вещества, которые препятствуют поглощению йода. Поэтому людям с тяжёлыми заболеваниями щитовидной железы стоит отказаться от сои совсем, чтобы избежать осложнений, резюмирует эксперт.