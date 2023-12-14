Эндокринолог рассказал о выявлении дефицита железа в организме

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru объяснил, можно ли по симптомам определить недостаток железа в организме.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Медик рассказал, что попытка выявить нехватку железа по симптомам может привести к тому, что все начнут пить железосодержащие препараты. Он подчеркнул, что выявить проблему может только анализ крови.

"Нельзя никак определить дефицит железа. Иначе вся симптоматика неспецифична: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, низкая толерантность к физической нагрузке, плохой иммунитет", — перечислил врач симпотомы, которые подходят к очень большому спектру заболеваний.

Плохое самочувствие, по словам специалиста, может стать сигналом для определения уровня железа в крови.

"Здесь же вещь, которая хорошо диагностируется по анализам. По анализам легко. Я рекомендую на дефицит железа сдавать один анализ — ферритин. Он показывает запасы железа в организме", — объяснил Калинчев.