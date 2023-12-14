Гинеколог Марченко объяснила, с чем связано недержание в менопаузу

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблема недержания мочи широко распространена, несмотря на то, что об этом говорят не так часто. Она встречается у 35-50% женщин в период менопаузы и приблизительно у 10% в предменопаузе. В случае раннего климакса до 40 лет или удаления яичников, недержание наблюдается у 80% пациенток. Эту информацию предоставила врач акушер-гинеколог Анна Марченко.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Главная причина — уменьшение уровня эстрогенов. Это приводит к ослаблению тонуса мышц и эластичности стенок уретры, а также к дряблости мышц тазового дна и связочного аппарата", — пояснила эксперт.

Увеличивается риск недержания мочи в период менопаузы у женщин, перенесших трудные роды, инсульт, травмы головного мозга, повреждение периферической нервной системы, сахарный диабет, варикозные вены, лишний вес, а также у тех, кто занимается тяжелым физическим трудом и профессиональными видами спорта.

"Также недержание может иметь генетическую природу. Рискованные группы включают женщин, чьи кровные родственницы страдали пролапсом тазовых органов", — предупредила она.

На данный момент существует три степени тяжести этого заболевания: легкая, средняя и тяжелая. При легкой степени недержание проявляется только при интенсивных физических нагрузках или сильном кашле. Средняя степень характеризуется непроизвольным мочеиспусканием даже при легких физических нагрузках, таких как ходьба или поднятие легких предметов. Тяжелая степень характеризуется практически полным отсутствием контроля над мочеиспусканием и встречается примерно в 5-7% случаев, сообщает "Газета.Ru".

Существует несколько методов решения этой проблемы.

"Лечение медикаментозными средствами включает в себя назначение гормональных препаратов и проведение заместительной эстрогенотерапии. Если недержание вызвано стрессом, дополнительно могут назначаться успокоительные препараты", — рассказала врач.

Также для лечения используется гимнастика и физиотерапия. На сегодняшний день существует несколько вариантов упражнений, включая методики Кегеля, Атабекова и другие. Электростимуляция ослабленных мышц также может быть предписана дополнительно.

"Лечение с использованием неодимового лазера — это новое направление, появившееся примерно 5-6 лет назад, и успешно применяется в гинекологии. Лазерное воздействие на слизистую стимулирует синтез нового эластина, коллагена и формирование новых сосудистых сплетений, что улучшает кровоснабжение и качество слизистой урогенитального тракта. Процедура проводится один раз в месяц в течение трех месяцев, с последующей поддерживающей терапией раз в полгода", — отметила Марченко.

В случае, если консервативное лечение не приносит результатов, пациентке может быть рекомендована хирургическая операция.

"Эта операция считается малотравматичной, практически не имеет осложнений, и восстановление занимает около двух недель. Существует несколько методов выполнения подобных операций, выбор зависит от причины недержания и истории болезни", — подытожила врач.