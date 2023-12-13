Доктор Мясников объяснил, что прохождение диспансеризации бессмысленно

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение относительно диспансеризации, опровергнув распространенные мифы. По его словам, современные исследования не обнаруживают существенной разницы в смертности между теми, кто проходит диспансеризацию ежегодно, и теми, кто этого не делает.

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Мясников подчеркнул, что универсальные процедуры, такие как общий анализ крови и колоноскопия, могут быть неэффективными.

Как сообщает Общественная Служба Новостей, вместо этого, он призывает к персонализированному подходу, включая оценку факторов риска, наследственности и образа жизни каждого человека.

По его мнению, диспансеризация здорового человека является трата денег и времени, и важно сосредотачиваться на индивидуальной медицинской истории пациента.