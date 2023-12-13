Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение относительно диспансеризации, опровергнув распространенные мифы. По его словам, современные исследования не обнаруживают существенной разницы в смертности между теми, кто проходит диспансеризацию ежегодно, и теми, кто этого не делает.
Мясников подчеркнул, что универсальные процедуры, такие как общий анализ крови и колоноскопия, могут быть неэффективными.
Как сообщает Общественная Служба Новостей, вместо этого, он призывает к персонализированному подходу, включая оценку факторов риска, наследственности и образа жизни каждого человека.
По его мнению, диспансеризация здорового человека является трата денег и времени, и важно сосредотачиваться на индивидуальной медицинской истории пациента.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.