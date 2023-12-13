Рак слизистой оболочки полости рта, который является достаточно распространённым видом онкологии, может характеризоваться появлением неприятного запаха и сухостью. На это обратила внимание врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова.
Эксперт рассказала, что на ранних стадиях этот вид онкологии никак себя не проявляет. Поначалу новообразование выглядит как язвочка или узловидное уплотнение, которое позже начинает расти и причинять болевые ощущения.
"Основные симптомы включают боль или дискомфорт, онемение в полости рта, а также непроходящие новообразования, включая пятна, язвы, уплотнения", — рассказала Сотникова, слова которой приводит Газета.Ru.
Причинами рака слизистой оболочки полости рта может быть наследственность, или же "убитый" наркотиками или СПИДом иммунитет.
Также провоцировать заболевания могут и другие факторы, например, суровые диеты, хронические травмы дёсен, вызванные ношением неподходящих брекетов или протезов, пирсинг, курение, кариес.
В качестве профилактики врач посоветовала следить за гигиеной полости рта, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и регулярно посещать стоматолога.
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