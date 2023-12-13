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Симптомами рака полости рта могут быть сухость и появление неприятного запаха

1:22
Здоровье

Рак слизистой оболочки полости рта, который является достаточно распространённым видом онкологии, может характеризоваться появлением неприятного запаха и сухостью. На это обратила внимание врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова.

Симптомами рака полости рта могут быть сухость и появление неприятного запаха
Фото: doctorlevin.ru

Эксперт рассказала, что на ранних стадиях этот вид онкологии никак себя не проявляет. Поначалу новообразование выглядит как язвочка или узловидное уплотнение, которое позже начинает расти и причинять болевые ощущения.

"Основные симптомы включают боль или дискомфорт, онемение в полости рта, а также непроходящие новообразования, включая пятна, язвы, уплотнения", — рассказала Сотникова, слова которой приводит Газета.Ru.

Причинами рака слизистой оболочки полости рта может быть наследственность, или же "убитый" наркотиками или СПИДом иммунитет.

Также провоцировать заболевания могут и другие факторы, например, суровые диеты, хронические травмы дёсен, вызванные ношением неподходящих брекетов или протезов, пирсинг, курение, кариес.

В качестве профилактики врач посоветовала следить за гигиеной полости рта, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и регулярно посещать стоматолога.

Консультация ЛОР-онколога: рак ротовой полости - диагностика, профилактика, лечение рака полости рта
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
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Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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