Симптомами рака полости рта могут быть сухость и появление неприятного запаха

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак слизистой оболочки полости рта, который является достаточно распространённым видом онкологии, может характеризоваться появлением неприятного запаха и сухостью. На это обратила внимание врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова.

Фото: doctorlevin.ru

Эксперт рассказала, что на ранних стадиях этот вид онкологии никак себя не проявляет. Поначалу новообразование выглядит как язвочка или узловидное уплотнение, которое позже начинает расти и причинять болевые ощущения.

"Основные симптомы включают боль или дискомфорт, онемение в полости рта, а также непроходящие новообразования, включая пятна, язвы, уплотнения", — рассказала Сотникова, слова которой приводит Газета.Ru.

Причинами рака слизистой оболочки полости рта может быть наследственность, или же "убитый" наркотиками или СПИДом иммунитет.

Также провоцировать заболевания могут и другие факторы, например, суровые диеты, хронические травмы дёсен, вызванные ношением неподходящих брекетов или протезов, пирсинг, курение, кариес.

В качестве профилактики врач посоветовала следить за гигиеной полости рта, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и регулярно посещать стоматолога.

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