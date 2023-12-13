Ферментированные продукты содержат биологически активные вещества, которые могут быть полезны для здоровья. Например, пробиотики, которые улучшают состояние кишечника и иммунной системы, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
"Ферментированные продукты также содержат витамины C и K, клетчатку и глюкозинолаты, которые могут помочь снизить уровень воспаления и бороться с раком кишечника, контролировать вес и поддерживать хорошее настроение", — отмечает врач.
Среди ферментированных продуктов:
Врач предупреждает, что чрезмерное употребление таких продуктов может вызвать вздутие живота и газообразование в кишечнике. Также ферментированные продукты противопоказаны людям с гипертонической болезнью, так как в ходе ферментации образуется большое количество биогенных аминов.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.