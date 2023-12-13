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Врач: "При гипертонии противопоказаны ферментированные продукты"

1:04
Здоровье

Ферментированные продукты содержат биологически активные вещества, которые могут быть полезны для здоровья. Например, пробиотики, которые улучшают состояние кишечника и иммунной системы, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач: "При гипертонии противопоказаны ферментированные продукты"
Фото: Wikipedia by Annakareninerussie is licensed under CC BY-SA 4.0

"Ферментированные продукты также содержат витамины C и K, клетчатку и глюкозинолаты, которые могут помочь снизить уровень воспаления и бороться с раком кишечника, контролировать вес и поддерживать хорошее настроение", — отмечает врач.

Среди ферментированных продуктов:

  • квашеная капуста,
  • кефир,
  • йогурт,
  • хлеб на закваске,
  • квас.

Врач предупреждает, что чрезмерное употребление таких продуктов может вызвать вздутие живота и газообразование в кишечнике. Также ферментированные продукты противопоказаны людям с гипертонической болезнью, так как в ходе ферментации образуется большое количество биогенных аминов.

 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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