Врач: "При гипертонии противопоказаны ферментированные продукты"

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ферментированные продукты содержат биологически активные вещества, которые могут быть полезны для здоровья. Например, пробиотики, которые улучшают состояние кишечника и иммунной системы, рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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"Ферментированные продукты также содержат витамины C и K, клетчатку и глюкозинолаты, которые могут помочь снизить уровень воспаления и бороться с раком кишечника, контролировать вес и поддерживать хорошее настроение", — отмечает врач.

Среди ферментированных продуктов:

квашеная капуста,

кефир,

йогурт,

хлеб на закваске,

квас.

Врач предупреждает, что чрезмерное употребление таких продуктов может вызвать вздутие живота и газообразование в кишечнике. Также ферментированные продукты противопоказаны людям с гипертонической болезнью, так как в ходе ферментации образуется большое количество биогенных аминов.