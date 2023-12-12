Женщины, страдающие раком вульвы, нередко мучаются от жжения и зуда в промежности. Таким наблюдением поделился онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, директор клиники "Мамма" Антон Иванов.
Врач отметил, что названные признаки характерны для первой стадии онкологии в этой области. С течением развития заболевания в области вульвы и промежности могут появиться ссадины или язвы, имеющие красный или белый цвет.
"Причем ссадина и язва могут не заживать в течение одного месяца. Также иногда женщины жалуются на гноевидные, кровянистые выделения, не связанные с менструацией", — рассказал Иванов, которого цитирует Газета.Ru.
Специалист добавил, что рак вульвы нельзя назвать распространённым заболеванием. В основном он характерен для женщин в возрасте после 65 лет. В группе риска находятся женщины, инфицированные вирусом папилломы человека или имеющие атрофические изменения наружных половых органов.
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