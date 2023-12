Your browser does not support the audio element.

Женщины, страдающие раком вульвы, нередко мучаются от жжения и зуда в промежности. Таким наблюдением поделился онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, директор клиники "Мамма" Антон Иванов.

Фото: openverse.org by Gareth1953 All Right Now is licensed under CC BY 2.0