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Гастроэнтеролог Язов рассказал о лечении дисбактериоза: кишечник — это не грядка

1:31
Здоровье

Гастроэнтеролог Егор Язов рассказал о состоянии, при котором нарушается микрофлора кишечника (дисбактериозе).

Гастроэнтеролог Язов рассказал о лечении дисбактериоза: кишечник — это не грядка
Фото: https://media.apunterd.com/

Медик рассказал, что анализ под названием "посев кала на дисбактериоз" не всегда может выявить дисбактериоз, так как норма микроорганизмов у каждого человека своя.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анатолий Матюхин рассказал о причинах неприятного запаха изо рта.

"Самое главное в этой проблеме — это то, что лечение "дисбактериоза" с подбором конкретных пробиотиков, содержащих живые бактерии, не работает. Просто невозможно принудительно установить тот состав микрофлоры, который кто-то решил провозгласить "правильным", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Медик отметил, что внедрение в организм нужных бактерий будет лишь каплей в море. Существует большой риск, что они не приживутся. Он подчеркнул, что кишечник — это не грядка, где можно высадить всё, что пожелаешь. Эксперт объяснил, что в кишечнике живут "коренные жители", которые не позволят занять своё место "пришельцам".

Язов посоветовал для улучшение микрофлоры кишечника сделать своё питание разнообразным. "Кормить" бактерии стоит фруктами и овощами разных типов и цветов.

"В идеале нужно подобрать тот рацион для себя и своих бактерий, чтобы и вам, и им было комфортно", — рассказал гастроэнтеролог.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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