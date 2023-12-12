Картофель, жирная рыба и ещё три продукта повышают уровень "хорошего" холестерина

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Авинаш Хари Нараянан, клинический директор Лондонской медицинской лаборатории перечислил продукты, которые способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина в крови. Выводы учёного размещены сайте London Medical Laboratory.

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Нараянан рассказал, что "хороший" холестерин не задерживается в сосудах, потому что липопротеины высокой плотности переносят его в печень, где происходи его переработка, образуя на выходе желчные кислоты. А за транспортировку "плохого" холестерина отвечают липопротеины низкой плотности, которые и становятся виновниками образования атеросклеротических бляшек, уменьшающих просвет кровеносных сосудов.

Учёный считает, что уровень липопротеинов высокой плотности в крови можно повысить, если добавить в рацион индейку, жирную рыбу и куриную грудку, которые являются источником ниацина (витамина В3). Аналогичной способностью обладают продукты, в которых много антиоксидантов — шпинат, свекла, фиолетовая капуста.

Также специалисты призвали добавить в рацион жареный картофель, приготовленный на растительном масле. В картофеле отсутствует холестерин и жир, зато есть витамины В и С и большое количество антиоксидантов.