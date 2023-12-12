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Найдена связь грецкого ореха с балансом сахара в крови

1:00
Здоровье

Ученые из Вандербилтского университета в США провели исследование, направленное на выяснение влияния состава популярных видов орехов на уровень сахара в крови.

Найдена связь грецкого ореха с балансом сахара в крови
Фото: Нейросеть Шедеврум

Результаты исследования свидетельствуют о том, что естественные компоненты древесных орехов оказывают положительное воздействие на состояние крови, способствуя нормализации уровня сахара. Этот эффект замечен в миндалях, пеканах, макадамиях и грецких орехах.

Эксперимент, включающий 84 добровольца, подтвердил благоприятное воздействие на кровь, а также на состояние сосудов и функцию сердца. Уменьшается риск ожирения и развития сахарного диабета, а общее состояние организма улучшается.

Тем не менее, стоит помнить, что орехи являются довольно калорийными продуктами, поэтому важно контролировать их потребление, как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Nutrients.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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Найдена связь грецкого ореха с балансом сахара в крови
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