Ученые из Вандербилтского университета в США провели исследование, направленное на выяснение влияния состава популярных видов орехов на уровень сахара в крови.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что естественные компоненты древесных орехов оказывают положительное воздействие на состояние крови, способствуя нормализации уровня сахара. Этот эффект замечен в миндалях, пеканах, макадамиях и грецких орехах.
Эксперимент, включающий 84 добровольца, подтвердил благоприятное воздействие на кровь, а также на состояние сосудов и функцию сердца. Уменьшается риск ожирения и развития сахарного диабета, а общее состояние организма улучшается.
Тем не менее, стоит помнить, что орехи являются довольно калорийными продуктами, поэтому важно контролировать их потребление, как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Nutrients.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.