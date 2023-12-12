Найдена связь грецкого ореха с балансом сахара в крови

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Вандербилтского университета в США провели исследование, направленное на выяснение влияния состава популярных видов орехов на уровень сахара в крови.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Результаты исследования свидетельствуют о том, что естественные компоненты древесных орехов оказывают положительное воздействие на состояние крови, способствуя нормализации уровня сахара. Этот эффект замечен в миндалях, пеканах, макадамиях и грецких орехах.

Эксперимент, включающий 84 добровольца, подтвердил благоприятное воздействие на кровь, а также на состояние сосудов и функцию сердца. Уменьшается риск ожирения и развития сахарного диабета, а общее состояние организма улучшается.

Тем не менее, стоит помнить, что орехи являются довольно калорийными продуктами, поэтому важно контролировать их потребление, как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Nutrients.