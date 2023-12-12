Врач Алендеев: мороженое может приглушить боль в горле

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Сергей Алендеев в эфире Tsargrad. tv рассказал, что боль в горле часто вызывают вирусные и бактериальные инфекции, а не только переохлаждение, как считают многие. Он объяснил, что мороженое при болях в горле действует аналогично пакету льда, снижая температуру воспаленных тканей и оказывая местное обезболивающее воздействие. Однако врач подчеркнул, что мороженое не лечит горло, а лишь облегчает симптомы.

Фото: Zheng Huansong/Xinhua

Алендеев подсказал, что для лечения следует консультироваться с врачом, несмотря на временное облегчение от употребления мороженого. В другом эфире врач также поделился советами по снижению артериального давления без применения лекарств, упомянув положительное воздействие миндаля, листовой капусты, репы и зелени на сердечно-сосудистую систему.