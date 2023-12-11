Медицинский психолог, консультант-суицидолог Владимир Белов объяснил, что поможет победить паническую атаку.
Эксперт рассказал, что паническая атака свидетельствует о том, что психиха не справляется со стрессом.
Симптомами панической атаки, по словам специалиста, являются учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием, дурнота, страх смерти.
Ранее сообщалось, что китайская теннисистка снялась с турнира из-за панической атаки.
Белов советует делать дыхательные упражнения, которые заключаются в медленном глубоком вдохе, задержке дыхания на пять секунд, а затем медленном выдохе.
Рекомендует психолог прибегать также к релаксационной гимнастике.
"Сожмите правую кисть в кулак, дайте ей побыть в напряжении, на выдохе расслабьте ее. Проделайте то же самое с левой кистью. После повторите упражнение одновременно с обеими руками. Подержите руки сжатыми чуть дольше. На выдохе расслабьте кисти", — цитирует слова медицинского психолога "Вечерняя Москва".
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