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Ученые выявили простой метод снижения веса.

1:29
Здоровье

Согласно данным исследования, опубликованным в Американском журнале клинического питания, особенно полезным для снижения веса оказалось употребление твердой или хрустящей пищи.

Ученые выявили простой метод снижения веса.
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

В эксперименте участвовали 50 добровольцев, которые пробовали различные блюда: сильно обработанные продукты и те, что минимально подверглись обработке, с хрустящей или мягкой текстурой.

Среди мягких блюд были картофельное пюре, рыбные палочки, йогурты и яичница. К твердой пище относились хрустящий салат, куриная грудка, яблоки и другие продукты, требующие тщательного пережевывания.

Результаты показали, что участники эксперимента употребляли на 26% меньше калорий из твердой пищи, независимо от степени ее обработки. Суть заключается в том, что мозг ощущает насыщение не сразу, поэтому время, затраченное на прием твердой пищи, способствует более точному ощущению сытости. При употреблении мягкой пищи трапеза проходит быстро, что может привести к перееданию и увеличению объема потребляемой пищи.

Грубая пища требует больше времени на пережевывание, что позволяет человеку почувствовать насыщение при более низком потреблении калорий. Кроме того, сам процесс жевания требует дополнительных энергозатрат, что также способствует уменьшению потребления калорий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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