Врач Чижикова нашла связь между хроническим стрессом и риском гастрита

Гастрит — это распространенное заболевание, оставаясь одним из наиболее часто встречаемых в современном мире, что вызывает беспокойство в медицинском сообществе. По мнению врача-гастроэнтеролога, диетолога и эндоскописта в "СМ-Клинике" Анастасии Чижиковой гастрит не только нарушает функции желудка, но также может прогрессировать к более серьезным заболеваниям, таким как язвенная болезнь и рак.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.