Врач Чижикова нашла связь между хроническим стрессом и риском гастрита

Гастрит — это распространенное заболевание, оставаясь одним из наиболее часто встречаемых в современном мире, что вызывает беспокойство в медицинском сообществе. По мнению врача-гастроэнтеролога, диетолога и эндоскописта в "СМ-Клинике" Анастасии Чижиковой гастрит не только нарушает функции желудка, но также может прогрессировать к более серьезным заболеваниям, таким как язвенная болезнь и рак.

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Существует множество факторов, способствующих развитию гастрита, разделяемых на внешние и внутренние. Одним из основных внешних факторов является инфицирование бактериями Helicobacter pylori. Эти микроорганизмы способны разрушать защитный слой стенок желудка, увеличивая кислотность желудочного сока и вызывая образование язв.

Кроме того, как отмечает врач, нерегулярное питание, стресс, употребление острой и копченой пищи, а также вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, играют важную роль. Эти факторы отрицательно влияют на слизистую оболочку желудка, провоцируя воспалительные процессы.

Чижикова подчеркивает важность осознанного подхода к питанию и образу жизни. По ее словам, правильное питание, отказ от вредных привычек и разумное использование лекарственных препаратов способны существенно снизить риск развития гастрита.

Внутренние факторы также оказывают влияние на развитие заболевания, такие как наследственность, аутоиммунные процессы, аллергические реакции и другие нарушения в работе организма. Например, дуоденогастральный рефлюкс, при котором содержимое кишечника возвращается в желудок, может привести к серьезным повреждениям слизистой оболочки.