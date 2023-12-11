Медик пояснил, сколько и где нужно гулять на свежем воздухе

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В любую погоду, в любом темпе- мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша рассказал, какие возможности можно использовать для прогулки.

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«Вы должны в день ходить не меньше 10000 шагов. И желательно за городом. Идеально на праздники уехать в горы – самый чистый воздух. Почему в горах дольше живут? Потому что там разряженный воздух, больше кислорода. И увеличивается количество гемоглобина. В наше время обязательно нужно выходить на улицу в любую погоду. Те, кто живет в мегаполисе, особенно в центре Москвы, теряют здоровье. Во всем мире все нормальные люди живут за городом, а работают в центре», - делится своим мнением эксперт Pravda.Ru

Для большей мотивации сменить «движение» по соцсетям в телефоне на прогулку на воздухе специалист перечисляет способы, как этого можно достичь.

"Некоторые прогуливают жен, мужей больных, которые на костылях ходят. Лучше для того, чтобы выходить в любую погоду на улицу, заведите собаку., это самое актуальное. Хочешь, не хочешь – два раза в день ты будешь выходить и прогуливать собаку. Но, самое актуальное – собаку заведите. Хотите, не хотите – будете прогуливаться», - даёт совет терапевт.

Бежать сломя голову на прогулке доктор не рекомендует. Говорит-всё индивидуально.

«Каждый выбирает темп по-своему. Идеально начинать с минимума – допустим, от квартала к кварталу, потом два квартала, потом вокруг квартала. И так далее», - поясняет Павел Керекеша.

Зимой специалист особенно советует лыжные прогулки и, непременно, в лесу.

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