У девушки в Ливане врачи нашли в промежности камень из мочи размером с апельсин

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Ливане врачи прооперировали 27-летнюю девушку с огромным камнем из мочи во влагалище. Согласно информации, подобных случаев, описанных в медицинской литературе, едва ли наберётся с сотню.

Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency

Как стало известно, у пациентки был диагностирован вид церебрального паралича, при котором человек теряет чувствительность органов таза. Девушка обратилась с жалобами на высокую температуру, тошноту и плохое самочувствие.

Сам камень образовался из-за отложений мочи, которая "кристаллизуется" из-за неправильной работы органа. Правда, размер "опухоли" сильно удивил медиков — примерно с большой апельсин.

"Поскольку камень был очень большим, он давил на мочевой пузырь женщины, что уменьшало его ёмкость и приводило к дальнейшему истечению мочи", — пишет Daily Mail.

Медикам потребовалось около трёх часов, чтобы раздробить камень и удалить его из влагалища пациентки.