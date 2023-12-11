Исследование ВОЗ показало опасность переработок: 750 тысяч человек в год

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Переработка может быть опасна не только для психологического здоровья, но и привести к летальному исходу, заявили во Всемирной организации здравоохранения. В Международной организации труда сообщили о 750 тысячах человек в год, которые умерли на фоне интенсивной работы.

Фото: elfinancierocr.com

Так, согласно данным, стресс и выгорание — лишь "лёгкие" симптомы переработки. Согласно результатам исследования, семь процентов ежегодных смертей связаны с профессиональной деятельность.

"Больше всего смертей (744 942) приходится не на травмы или воздействие химикатов, а на продолжительный рабочий график — 55 часов в неделю и более. Если взять в пересчёте на традиционную пятидневку, получается работа минимум 11 часов в день", — передаёт "Доктор Питер" результаты исследования.

Так, по данным экспертов, чаще от работы умирают мужчины. Большая часть из-за проблем с кровообращением, онкологией, ОРВИ и инфекциями. Самая высокая доля смертей от переработок зафиксирована в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Океании.

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