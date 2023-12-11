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Подмосковные врачи удалили россиянке 15 миом, сохранив репродуктивную функцию

1:05
Здоровье

В гинекологическом отделении Каширской больницы Подмосковья врачи удалили россиянке 15 миом, но сумели сохранить репродуктивную функцию. Из-за большого количества образований живот женщины выглядел как при беременности.

Подмосковные врачи удалили россиянке 15 миом, сохранив репродуктивную функцию
Фото: Thinkstock

Врачебное решение было принято с целью сохранения матки и репродуктивной функции пациентки.

Согласно медицинским данным, полное удаление органа несёт в себе не только потерю возможности стать матерью в будущем, но также серьёзные последствия, такие как нарушение работы яичников, преждевременный климакс и психоэмоциональные расстройства.

"В ходе операции было произведено удаление 15 миоматозных узлов от 1 см до 15 см в диаметре", — отметил заведующий гинекологическим отделением Каширской больницы, кандидат медицинских наук Олег Малинов.

Согласно данным на сайте Минздрава Московской области, реабилитация прошла легко и быстро. Спустя полгода новых образований у пациентки не выявили.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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