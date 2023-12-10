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Нидерландские ученые рассказали о простом способе снижения веса

1:04
Здоровье

Для того чтобы избавиться от лишнего веса, стоит включить в свой рацион твердые хрустящие овощи. Эти продукты помогут уменьшить общее количество потребляемых калорий, обеспечат быстрое насыщение и поддерживают чувство сытости, утверждает информационный портал TechInsider.

Нидерландские ученые рассказали о простом способе снижения веса
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

Такой вывод был сделан учеными из Университета Вагенингена в Нидерландах после проведения исследования с участием 50 человек. Оказалось, что блюда с более твердой текстурой позволяют людям потреблять на 25% меньше калорий, поскольку их употребление происходит более медленно.

В ходе эксперимента исследователи заменили картофельное пюре на вареный рис, добавили хрустящий салат вместо капусты, а куриную грудку заменили рыбой. Мягкое консервированное манго было заменено на яблоки, а йогуртовый напиток – на густой йогурт.

Ученые пришли к выводу, что изменение текстуры рациона способствует более быстрой достижению желаемого результата в процессе похудения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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