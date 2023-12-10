Гинеколог Милютина рассказала, помогает ли душ от венерических заболеваний

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинеколог Мария Милютина подчеркнула, что поддержание гигиены после полового акта представляет собой важный аспект, но в случае отсутствия воспалительных процессов или хронических заболеваний принятие душа необязательно.

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Эксперт пояснила, что использование душа после близости лишь поддерживает чистоту и не обеспечивает защиты от развития венерических и дерматологических заболеваний. Тем не менее она отметила, что с медицинской точки зрения душ не оказывает существенного влияния на общее здоровье мужчин и женщин. Милютина подчеркнула, что после полового акта не должно возникать никакого дискомфорта или раздражения. В случае их появления важно обсудить проблемы с врачом и скорректировать микрофлору, сообщает medzdrav.info.

Гинеколог добавила, что возможными причинами дискомфорта могут быть обычные явления, такие как молочница, но их легко корректировать. В завершение беседы эксперт подчеркнула важность заботы о себе, прохождения регулярных тестов на половые инфекции и уверенности в здоровье партнера.