Диетолог назвала продукты для пенсионеров, которые ускоряют работу мозга

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Орехи, молочные продукты и рыба считаются наиболее благоприятными для здоровья мозга пожилых, как сообщила диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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Дарья Русакова подчеркнула, что те, кто заботится о состоянии своего мозга, должны уделять особое внимание употреблению рыбы, молочных продуктов, а также разнообразных видов орехов и семян.

Кроме того, доктор отметила продукты, негативно воздействующие на функции головного мозга, такие как колбасные изделия и бекон.

Согласно Русаковой, колбасные изделия подвергаются обработке, вызывающей канцерогенный эффект, и содержат избыточное количество соли, холестерина и различных добавок, что делает их малополезными не только для мозга, но и для общего здоровья организма, сообщает "В Татарстане".

Врач предупредила, что чрезмерное употребление продуктов, богатых холестерином, может привести к нарушениям сердечно-сосудистой системы, нарушению кровоснабжения и функций мозга. Кроме того, переработанное красное мясо может стать причиной онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и других органов.