Доктор Мясников назвал вспышку микоплазмы рутинной вещью

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вспышка микоплазмы не представляет угрозы. По его мнению, это обыденное явление, которое существовало вчера, существует сегодня и будет и завтра. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.
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По словам Мясникова, микоплазма является постоянным вызывающим внебольничных пневмоний. Из-за этого лечение начинается с применения антибиотиков.
Врач подчеркнул, что передача микоплазмы осуществляется воздушно-капельным путем, что может привести к вспышкам среди групп людей, таких как студенческие общежития, казармы или школы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый случай микоплазменной инфекции был зафиксирован в России в конце сентября, но к середине ноября количество случаев снизилось.
По ее словам, инфекции микоплазмой и пневмонии в России встречаются, но на данный момент это единичные случаи, и нет риска массового заражения или распространения. Поэтому принятые меры считаются достаточно эффективными, и более строгие методы не требуются.
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