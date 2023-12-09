Специалисты назвали ранние симптомы варикоза, на которые стоит обратить внимание

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Варикоз, также известный как расширение вен нижних конечностей, часто ассоциируется с эстетическими проблемами, но на самом деле является серьезным заболеванием. Это состояние возникает из-за тонкости и выпячивания стенок вен, приводя к образованию необычно расширенных сосудов.

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Главной причиной развития этого заболевания являются генетические аномалии, которые делают стенки сосудов слабыми и уязвимыми. Впрочем, существуют также факторы, которые увеличивают риск развития варикоза, такие как носка высоких каблуков, тесной обуви, переноски тяжелых сумок и ношение давящих поясов, а также нарушения гормонального баланса, сообщает "В Татарстане".

Женщины более подвержены варикозу, но мужчины также могут столкнуться с этим заболеванием. Симптомы варикоза могут проявляться разнообразно, включая видимые вены сквозь кожу, ощущение тяжести и жжения в ногах, отечность и зуд. Осложнения варикоза могут быть серьезными, включая тромбоз и венозные язвы. Лечение этого состояния включает в себя применение компрессионного белья, медикаментозную терапию и, в случаях серьезного расширения вен, хирургические вмешательства.