Врач Лазута: снижение либидо у молодежи возможно из-за опущения органов таза

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-акушер-гинеколог Галина Лазута обсудила факторы, влияющие на снижение либидо у молодежи. Она отметила, что уровень сексуального влечения, или либидо, может снижаться с возрастом из-за уменьшения уровня половых гормонов в организме. Однако часто это наблюдается и у молодежи, и причины подразделяются на физиологические и психологические.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врач рекомендует пациентам с пониженным либидо начать поиск проблемы с анализов на гормоны, таких как эстрадиол, тестостерон и лютеинизирующий гормон. Лазута также подчеркивает важность оценки липидного профиля и холестерина в случае, если уровни гормонов в норме. Она отмечает, что усталость, стресс и взаимопонимание в паре также могут влиять на либидо.

Врач указывает на ещё одну распространенную причину — пролапс органов малого таза, подчеркивая, что игнорирование этого состояния может негативно сказаться на либидо. Пролапс сопровождается симптомами, такими как хлюпающие звуки при половом акте, ощущения инородного тела, боли и вздутие. Это отклонение, часто встречающееся у женщин до 35 лет, может снижать чувствительность и мешать получать удовольствие от интимной близости.

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