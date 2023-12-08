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Врач Тихомирова не нашла связи сладкой пищи с пользой для мозга

1:35
Здоровье

Маргарин, широко применяемый в кулинарии, может оказывать негативное воздействие на когнитивные функции человека. Согласно исследованию, проведенному терапевтом и диетологом Еленой Тихомировой, переработанное растительное масло, в частности гидрогенизированный жир, содержащийся в маргарине, может накапливаться в клетках мозга, приводя к их преждевременному разрушению. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на когнитивных способностях, таких как память, внимание и решение проблем.

Врач Тихомирова не нашла связи сладкой пищи с пользой для мозга
Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Важно отметить, что маргарин не является единственным фактором, воздействующим на здоровье мозга. Исследования также указывают на негативное воздействие чрезмерного потребления алкоголя, фастфуда, продуктов с высоким содержанием сахара, а также пищевых продуктов, богатых жирами и добавками.

Ученые рекомендуют умеренное употребление углеводов и периодическое сокращение их потребления для поддержания оптимальной работоспособности мозга.

В целом сохранение когнитивных функций представляет собой важный аспект поддержания здорового образа жизни. Также следует учитывать такие факторы, как сексуальная активность в пожилом возрасте, поскольку она, как установлено, способствует сохранению когнитивных способностей.

Необходимо отметить, что для полного понимания воздействия различных факторов на функциональность мозга и развитие когнитивных проблем требуются дополнительные, более обширные исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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