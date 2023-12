Your browser does not support the audio element.

Маргарин, широко применяемый в кулинарии, может оказывать негативное воздействие на когнитивные функции человека. Согласно исследованию, проведенному терапевтом и диетологом Еленой Тихомировой, переработанное растительное масло, в частности гидрогенизированный жир, содержащийся в маргарине, может накапливаться в клетках мозга, приводя к их преждевременному разрушению. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на когнитивных способностях, таких как память, внимание и решение проблем.

Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license: