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JAMA Oncology: препараты от диабета снизили риск колоректального рака

1:18
Здоровье

Исследователи из университета Кейс-Вестерн-Резерв выявили, что группа препаратов, применяемых для лечения второго типа диабета, также способна снизить вероятность возникновения колоректального рака. Об этом неожиданном положительном эффекте противодиабетических препаратов сообщается в статье, опубликованной в JAMA Oncology. Основные выводы из исследования представлены в пресс-релизе на MedicalXpress.

JAMA Oncology: препараты от диабета снизили риск колоректального рака
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые воспользовались национальной базой данных, содержащей более 100 миллионов электронных медицинских записей, и провели популяционное исследование с участием более 1,2 миллиона пациентов, получавших противодиабетические препараты в период с 2005 по 2019 год.

Результаты исследования выявили, что агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (RA GLP-1) оказались гораздо более эффективными в предотвращении развития колоректального рака по сравнению с широко используемыми антидиабетическими препаратами, такими как метформин или инсулин. Защитный эффект RA GLP-1 был замечен как у пациентов с избыточной массой тела или ожирением, так и у тех, кто не имел лишнего веса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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