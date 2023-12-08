JAMA Oncology: препараты от диабета снизили риск колоректального рака

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из университета Кейс-Вестерн-Резерв выявили, что группа препаратов, применяемых для лечения второго типа диабета, также способна снизить вероятность возникновения колоректального рака. Об этом неожиданном положительном эффекте противодиабетических препаратов сообщается в статье, опубликованной в JAMA Oncology. Основные выводы из исследования представлены в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Ученые воспользовались национальной базой данных, содержащей более 100 миллионов электронных медицинских записей, и провели популяционное исследование с участием более 1,2 миллиона пациентов, получавших противодиабетические препараты в период с 2005 по 2019 год.

Результаты исследования выявили, что агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (RA GLP-1) оказались гораздо более эффективными в предотвращении развития колоректального рака по сравнению с широко используемыми антидиабетическими препаратами, такими как метформин или инсулин. Защитный эффект RA GLP-1 был замечен как у пациентов с избыточной массой тела или ожирением, так и у тех, кто не имел лишнего веса.