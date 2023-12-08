Учёные открыли новый эффект лекарств от диабета

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лекарства против диабета второго типа могут снижать риск развития колоректального рака, установили учёные университета Кейс-Вестерн-Резерв. Реферат их статьи в JAMA Oncology выложен на MedicalXpress.

Фото: Picture alliance / photothek by Florian Gaertner

Исследователи проанализировали истории болезни более 1,2 миллиона пациентов, принимавших противодиабетические препараты в 2005–2019 годах. Выяснилось, что они также предотвращают колоректальный рак — одно из самых смертоносных онкологических заболеваний. Причём этот эффект у агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 RA GLP-1 выражен сильнее, чем у метформина или инсулина, и он отмечался как у больных с лишним весом, так и без него.

Авторы работы в JAMA Oncology пока осторожны в своих выводах — по их словам, необходимы дополнительные клинические испытания. Однако они надеются на "многообещающие" результаты применения противодиабетических лекарств для лечения колоректального и других видов рака, сопутствующих ожирению и диабету.

RA GLP-1 — это синтетические аналоги гормона, регулирующего выработку инсулина. Они с успехом применяются в терапии диабета второго типа, а в последнее время — и для похудения, как, к примеру, очень модный сейчас Оземпик.