Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимой автомобильной маркой архангельских чиновников оказалась Toyota
Садальский раскритиковал Эрнста: "Уверен, получится как с Чубайсом!"
3 минуту на варку гречки утром
МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Sohu: Макрон поплатился за пренебрежение к России
Минфин РФ представил прогноз по инфляции на следующий год: не более 5%
Большинство россиян не готовы покупать зимнюю обувь дороже 5 тысяч рублей
Травматолог-ортопед рассказала о причинах нарушения походки в пожилом возрасте
В России резко выросло потребление электроэнергии

Доктор Мясников нашел связь "вредных" продуктов с пользой для здоровья

2:11
Здоровье

Продукты, которые с первого взгляда могут показаться вредными, оказываются на удивление полезными, как утверждает доктор медицинских наук, профессор и врач-терапевт высшей категории, ведущий программы "О самом главном" — Александр Мясников.

Доктор Мясников нашел связь "вредных" продуктов с пользой для здоровья
Фото: Нейросеть Шедеврум

Вопреки распространенному мнению о вреде жирных продуктов, сало действительно обладает полезными свойствами. В его состав входят разнообразные аминокислоты, включая незаменимые, способствующие повышению уровня холестерина, в том числе "хорошего", что способствует очищению сосудов. Кроме того, сало богато питательными веществами, насыщает организм и укрепляет его, делая его отличным продуктом для путешественников. Однако важно употреблять его в умеренных количествах, например, ограничиваясь одним кусочком в 50 граммах.

Острый перец, несмотря на свою острую природу, может оказаться отличным средством для защиты желудка от язвы и гастрита благодаря наличию в нем биологически активного вещества — капсаицина. Это вещество успешно применяется для лечения суставов и помогает снизить болевые ощущения. Кроме того, перец чили способствует защите от кишечных инфекций.

Растительное масло, несмотря на свою пользу, имеет высокую калорийность, что может быть нежелательным для сохранения фигуры, особенно при употреблении в больших количествах. Также важно следить за балансом полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, чтобы предотвратить воспалительные процессы в организме.

Cвинина, несмотря на внушающее количество калорий, содержит их меньше, чем курица, особенно если речь идет о вырезке. Виноград, несмотря на сладкий вкус, способствует снижению риска развития сахарного диабета благодаря содержащимся в нем биологически активным веществам.

В результате многие продукты, казавшиеся вредными или нежелательными, на самом деле обладают полезными свойствами и могут быть включены в рацион питания в умеренных количествах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
"Два дня она была сама не своя": мать девочки раскрыла подробности о дочери, открывшей стрельбу в Брянской школе

Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.

Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
Зеленский заявил о победе в Чёрном море
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
Приказ Су-35: при атаке на Путина — выжечь небо или закрыть собой
"Обязательно встретиться с другом": расстрелявшая одноклассников в Брянске девочка оставила странную запись
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Была травля: соседка расстрелявшей одноклассников ученицы в брянской школе рассказала о случившемся
"Он не поет, а орет": исполнитель песни "На заре" Журавлев раскритиковал Шамана
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Последние материалы
Установление границ и обратная психология: 10 эффективных методов борьбы с ревнивым партнёром
Евросоюз призвали выплатить бывшим колониям репарации за рабство
Доктор Мясников нашел связь "вредных" продуктов с пользой для здоровья
Ученые поделились, как повысить уровень жизни пожилых людей
Аллерголог-иммунолог рассказала об аллергических реакциях на вакцины: вплоть до анафилактического шока
Певца Леонида Агутина в срочном порядке госпитализировали
"Хороший холестерин" связан с увеличенным риском развития деменции у пожилых
Специалист рассказал, почему в России стали жить дольше
Чистка рта и лёгкая пища: семь эффективных приемов по Аюрведе для укрепления иммунитета и здоровья
МЧС назвал необходимые меры по защите от обморожения в зимние холода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников