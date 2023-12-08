Доктор Мясников нашел связь "вредных" продуктов с пользой для здоровья

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты, которые с первого взгляда могут показаться вредными, оказываются на удивление полезными, как утверждает доктор медицинских наук, профессор и врач-терапевт высшей категории, ведущий программы "О самом главном" — Александр Мясников.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Вопреки распространенному мнению о вреде жирных продуктов, сало действительно обладает полезными свойствами. В его состав входят разнообразные аминокислоты, включая незаменимые, способствующие повышению уровня холестерина, в том числе "хорошего", что способствует очищению сосудов. Кроме того, сало богато питательными веществами, насыщает организм и укрепляет его, делая его отличным продуктом для путешественников. Однако важно употреблять его в умеренных количествах, например, ограничиваясь одним кусочком в 50 граммах.

Острый перец, несмотря на свою острую природу, может оказаться отличным средством для защиты желудка от язвы и гастрита благодаря наличию в нем биологически активного вещества — капсаицина. Это вещество успешно применяется для лечения суставов и помогает снизить болевые ощущения. Кроме того, перец чили способствует защите от кишечных инфекций.

Растительное масло, несмотря на свою пользу, имеет высокую калорийность, что может быть нежелательным для сохранения фигуры, особенно при употреблении в больших количествах. Также важно следить за балансом полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, чтобы предотвратить воспалительные процессы в организме.

Cвинина, несмотря на внушающее количество калорий, содержит их меньше, чем курица, особенно если речь идет о вырезке. Виноград, несмотря на сладкий вкус, способствует снижению риска развития сахарного диабета благодаря содержащимся в нем биологически активным веществам.

В результате многие продукты, казавшиеся вредными или нежелательными, на самом деле обладают полезными свойствами и могут быть включены в рацион питания в умеренных количествах.