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Врачи назвали безопасные сладости для детей

Здоровье

Практически все дети надеются на получение от родителей в новогодний праздник какого-то сладкого подарка. Однако взрослые иногда не в восторге от мысли, что их дети будут употреблять излишне много шоколада, конфет и других сладких изделий во время зимних праздников. Согласно мнению педиатров из НИКИ детства Московской области, сладкий подарок может быть, если не полезным, то по крайней мере безопасным. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава подмосковья.

Врачи назвали безопасные сладости для детей
Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0

Считается, что среди наиболее полезных сладких угощений для детей являются фрукты, орехи и цукаты. Однако время от времени можно побаловать малышей шоколадом или конфетами на его основе. Педиатры из НИКИ детства утверждают, что в качестве сладкого подарка также подойдут зефир и пастила, предпочтительно с использованием только натуральных компонентов и минимальным содержанием химии, без "кислотных" красителей, сообщает "Вести Подмосковья".

"Желейные конфеты — отличный вариант для детского подарка, поскольку их основной компонент — желатин, считается диетическим. Также как и натуральный мармелад, они более полезны и менее вредны. Их даже разрешают при лечебных диетах. Они содержат меньше сахара, чем многие другие сладости, не содержат жира, зато обогащены полезным для пищеварения пектином. Единственное, что следует избегать, это глазури, так как она может быть недостаточного качества", — советует главный педиатр Минздрава Московской области и директор НИКИ детства профессор Нисо Одинаева.

По мнению врача, пряники и рождественская выпечка также могут быть включены в новогодний стол. При условии, что эти изделия приготовлены по традиционным рецептам, они, так же как вафли с натуральным начинками, не нанесут вреда здоровью детей и их родителей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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