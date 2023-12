Практически все дети надеются на получение от родителей в новогодний праздник какого-то сладкого подарка. Однако взрослые иногда не в восторге от мысли, что их дети будут употреблять излишне много шоколада, конфет и других сладких изделий во время зимних праздников. Согласно мнению педиатров из НИКИ детства Московской области, сладкий подарок может быть, если не полезным, то по крайней мере безопасным. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава подмосковья.

Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0