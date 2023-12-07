Нутрициолог перечислила продукты, в которых содержится коллаген

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Коллаген — самый распространенный белок в нашем теле: составляет около 30% всех белков. Он важен для здоровья кожи, волос, ногтей, суставов и связок. Коллаген помогает управлять уровнем сахара в крови. Он улучшает инсулинорезистентность и здоровье сосудов. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, красоту и хорошую работоспособность, питание должно быть сбалансированным, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог, автор проекта #Меняю_размер Яна Быкова.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Основные источники этого белка:

мясо,

рыба,

субпродукты,

птица,

яйца,

желатин,

моллюски,

креветки,

устрицы,

молочные продукты,

бульоны на костях.

Организм легко усваивает аминокислоты из мясных, рыбных бульонов, содержащих коллаген. Этот "строительный материал" используется для производства собственного белка.