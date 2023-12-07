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Нутрициолог перечислила продукты, в которых содержится коллаген

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Здоровье

Коллаген — самый распространенный белок в нашем теле: составляет около 30% всех белков. Он важен для здоровья кожи, волос, ногтей, суставов и связок. Коллаген помогает управлять уровнем сахара в крови. Он улучшает инсулинорезистентность и здоровье сосудов. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, красоту и хорошую работоспособность, питание должно быть сбалансированным, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог, автор проекта #Меняю_размер Яна Быкова.

Нутрициолог перечислила продукты, в которых содержится коллаген
Фото: Нейросеть Шедеврум

Основные источники этого белка:

  • мясо,
  • рыба,
  • субпродукты,
  • птица,
  • яйца,
  • желатин,
  • моллюски,
  • креветки,
  • устрицы,
  • молочные продукты,
  • бульоны на костях.

Организм легко усваивает аминокислоты из мясных, рыбных бульонов, содержащих коллаген. Этот "строительный материал" используется для производства собственного белка.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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