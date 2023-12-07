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Диетолог Журавлева назвала важные продукты для восстановления организма после болезни

1:56
Здоровье

Восстановление после продолжительной болезни, будь то коронавирусная инфекция или обычная простуда, является трудоемким процессом, требующим особого внимания к своему здоровью, сообщает Общественная Служба Новостей.

Диетолог Журавлева назвала важные продукты для восстановления организма после болезни
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Основной акцент должен быть сделан на правильном питании: употребление продуктов, способствующих восстановлению, и избегание тех, которые могут замедлить процесс.

Диетолог Полина Журавлева подчеркнула, что основная цель для тех, кто переболел, — не только восстановить свой организм, но и предотвратить осложнения, воспаления и рецидивы, возникающие из-за неправильного подхода к питанию после болезни.

"Питание должно быть сбалансированным. В этот период особенно важно увеличить потребление овощей, фруктов, зелени и жидкости", — отметила она.

Диетолог объяснила, что зелень и свежие овощи содержат важные компоненты для восстановления, такие как бета-каротин, фолиевая кислота, биофлавоноиды и клетчатка, необходимая для поддержания здоровья кишечника.

Среди рекомендуемых продуктов Журавлева выделила все виды перцев, особенно выделяя черный перец горошком, зеленый чили и болгарский перец. Она подчеркнула, что перцы богаты алкалоидами, в том числе черный перец содержит пиперин, способствующий восстановлению иммунитета.

Журавлева рекомендует также включить в рацион рыбу, особенно жирные виды, красную икру, телятину и кисломолочные продукты, такие как кефир и айран, для обеспечения необходимого количества белка и энергии.

С другой стороны, специалист рекомендует исключить из рациона сахар, кондитерские изделия, соленые и копченые продукты, а также выпечку и алкоголь во избежание негативного влияния на восстановление организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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