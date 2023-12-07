Нутрициолог Метлякова объяснила, сколько витамина D надо принимать зимой

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потребление витамина D должно быть адаптировано к результатам лабораторных анализов конкретного пациента, а не ограничиваться временем года и уровнем солнечной активности, подчеркнула нутрициолог Светлана Метлякова в интервью "Новому Дню".

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По её словам, часто врачи рекомендуют взрослым жителям Урала профилактические дозы в 1000–2000 международных единиц, однако это может быть недостаточным.

"Необходимо оценивать уровень витамина D на основе лабораторных показателей и определять индивидуальную дозировку совместно с лечащим врачом", — подчеркнула специалист.

Метлякова также отметила, что витамин D наилучшим образом усваивается в форме масла, поскольку он растворяется в жирах. Из-за этого рекомендуется принимать его во время приема пищи, содержащей жиры.