Science Translational Medicine: цинк может вылечить молочницу

Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, предлагает перспективный подход к лечению молочницы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ученые из Университета Эксетера обнаружили, что цинк может блокировать молекулу Pra1, вызывающую воспаление и приводящую к данному заболеванию.

Экспериментальное лечение, включающее применение цинка в виде крема, показало обнадеживающие результаты, предотвращая рецидивы у пяти из шести участниц исследования. Ученые готовятся к более обширным испытаниям данной терапии.