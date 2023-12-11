Стимулирование части мозга электричеством может улучшить когнитивные функции пациентов, перенесших черепно-мозговую травму (ЧМТ), как показывают ранние клинические исследования.
ЧМТ происходит из-за сильного удара по голове или телу, повреждающего нейроны головного мозга, или попадания предмета в череп. Травмы различаются по степени тяжести: лёгкие случаи вызывают временное снижение нормальной функции мозга, а более тяжёлые случаи приводят к долгосрочным нарушениям или смерти.
В небольшом исследовании пятерых пациентов с длительными нарушениями после ЧМТ учёные показали, что стимуляция определённой области мозга хирургически имплантированными электродами увеличивает скорость обработки информации на 52%.
"Не существует терапии, которая показала бы эффективность при этой проблеме [ЧМТ] на хронической стадии" — объяснил доктор Николас Шифф, ведущий автор исследования и профессор неврологии и нейробиологии в Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.
Ранее ученые использовали препараты, влияющие на активность нейротрансмиттеров, чтобы "разбудить" людей с ЧМТ, но безуспешно. В новом исследовании ученые сосредоточились на центральном латеральном ядре таламуса - ключевой станции передачи информации - используя хирургически имплантированные электроды.
Электроды были вставлены в центральное латеральное ядро мозга пациентов и стимулировались 12 часов в день в течение трех месяцев. Результаты, опубликованные в журнале Nature Medicine, требуют подтверждения в более крупных клинических исследованиях, но авторы считают, что этот подход может быть эффективным методом лечения ЧМТ.
Мать одной из участниц отметила, что улучшения в поведении и способности концентрироваться у ее дочери были "замечательными". Однако исследователям предстоит определить, сохранятся ли эти эффекты в долгосрочной перспективе и как оценить реальные функциональные улучшения в повседневной жизни пациентов.
* Эта статья предназначена только для информационных целей и не предоставляет медицинских рекомендаций.
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