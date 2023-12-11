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Электростимуляция способна улучшить работу мозга после травм

2:17
Здоровье

Стимулирование части мозга электричеством может улучшить когнитивные функции пациентов, перенесших черепно-мозговую травму (ЧМТ), как показывают ранние клинические исследования.

Электростимуляция способна улучшить работу мозга после травм
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

ЧМТ происходит из-за сильного удара по голове или телу, повреждающего нейроны головного мозга, или попадания предмета в череп. Травмы различаются по степени тяжести: лёгкие случаи вызывают временное снижение нормальной функции мозга, а более тяжёлые случаи приводят к долгосрочным нарушениям или смерти.

В небольшом исследовании пятерых пациентов с длительными нарушениями после ЧМТ учёные показали, что стимуляция определённой области мозга хирургически имплантированными электродами увеличивает скорость обработки информации на 52%.

"Не существует терапии, которая показала бы эффективность при этой проблеме [ЧМТ] на хронической стадии" — объяснил доктор Николас Шифф, ведущий автор исследования и профессор неврологии и нейробиологии в Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке.

Ранее ученые использовали препараты, влияющие на активность нейротрансмиттеров, чтобы "разбудить" людей с ЧМТ, но безуспешно. В новом исследовании ученые сосредоточились на центральном латеральном ядре таламуса - ключевой станции передачи информации - используя хирургически имплантированные электроды.

Электроды были вставлены в центральное латеральное ядро мозга пациентов и стимулировались 12 часов в день в течение трех месяцев. Результаты, опубликованные в журнале Nature Medicine, требуют подтверждения в более крупных клинических исследованиях, но авторы считают, что этот подход может быть эффективным методом лечения ЧМТ.

Мать одной из участниц отметила, что улучшения в поведении и способности концентрироваться у ее дочери были "замечательными". Однако исследователям предстоит определить, сохранятся ли эти эффекты в долгосрочной перспективе и как оценить реальные функциональные улучшения в повседневной жизни пациентов.

* Эта статья предназначена только для информационных целей и не предоставляет медицинских рекомендаций.

Как лечат черепно-мозговые травмы
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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