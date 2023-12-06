Сексопатолог и диетолог Янис Рослер заявила, что средиземноморская диета оказывает положительное воздействие на сексуальное здоровье, способствуя усилению возбуждения у женщин и предотвращению эректильной дисфункции у мужчин. Об этом сообщает Business Insider.
Эксперт подчеркнула, что средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, злаками и нежирным мясом, способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшает кровоснабжение внутренних систем, включая половые органы. Эти факторы способствуют повышению сексуального возбуждения у женщин и улучшению потенции у мужчин, добавила Рослер.
Кроме того, средиземноморская диета признана полезной для снижения уровня воспалений в организме.
"Исследование 2019 года показало, что противовоспалительная диета может усиливать сексуальное возбуждение у женщин", — приводит издание слова специалистки.
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