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Сексолог Рослер: Средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья

1:01
Здоровье

Сексопатолог и диетолог Янис Рослер заявила, что средиземноморская диета оказывает положительное воздействие на сексуальное здоровье, способствуя усилению возбуждения у женщин и предотвращению эректильной дисфункции у мужчин. Об этом сообщает Business Insider.

Сексолог Рослер: Средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт подчеркнула, что средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, злаками и нежирным мясом, способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшает кровоснабжение внутренних систем, включая половые органы. Эти факторы способствуют повышению сексуального возбуждения у женщин и улучшению потенции у мужчин, добавила Рослер.

Кроме того, средиземноморская диета признана полезной для снижения уровня воспалений в организме.

"Исследование 2019 года показало, что противовоспалительная диета может усиливать сексуальное возбуждение у женщин", — приводит издание слова специалистки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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