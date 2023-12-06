Daily Express: странное поведение у молодых людей может быть признаком деменции

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на распространенное мнение, болезнь Альцгеймера может развиваться не только у пожилых людей, утверждает Джеймс Уайт, эксперт британского Общества по борьбе с Альцгеймером. Он поделился информацией о симптомах заболевания, которые проявляются у людей до 65 лет, в интервью с Daily Express.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Хотя обычно болезнь Альцгеймера выявляется у людей зрелого возраста, симптомы могут проявиться и у молодых людей, отмечает специалист. Уайт отметил, что первым признаком нарушения личности может стать странное поведение и проблемы с настроением.

Эксперт объяснил, что затруднения с ранней диагностикой возникают из-за того, что эти неприметные симптомы часто трактуются как проблемы в семье, на работе или результат стресса. Руководитель отдела знаний в Обществе по борьбе с Альцгеймером Тим Бинланд добавил, что серьезными признаками могут стать также проблемы с координацией и равновесием, нарушения походки, а также проблемы с зрением и речью.

Специалисты подчеркнули, что хотя болезнь Альцгеймера не поддается лечению, возможно замедлить ее прогрессирование и облегчить жизнь человеку, при условии своевременной диагностики.