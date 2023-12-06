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Ученые выявили тип питания, способствующий повышению мужской фертильности

2:04
Здоровье

Ученые из университета в Падуе, Италия, выяснили, что придерживание средиземноморской диеты, основанной на употреблении обильного количества растительной пищи, рыбы и морепродуктов, способствует увеличению подвижности и численности сперматозоидов. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые выявили тип питания, способствующий повышению мужской фертильности
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие исследования указывают на положительное воздействие средиземноморской диеты на общее здоровье человека, снижая риск развития сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Такой вид питания предполагает увеличение доли сезонных овощей и фруктов, рыбы, орехов, злаков, бобовых, а также уменьшение потребления мяса и молочных продуктов. Итальянские исследователи поставили перед собой задачу выяснить, способно ли соблюдение данной диеты улучшить репродуктивные функции мужчин.

Для достижения этой цели было проведено исследование, в котором участвовали примерно 300 мужчин среднего возраста 34,6 лет. Ученые собрали данные о пищевых привычках участников и проанализировали образцы спермы для определения их численности и подвижности. Результаты показали, что у мужчин, рацион которых существенно отличался от рекомендуемого средиземноморской диеты, эти показатели были ниже.

Употребление достаточного количества полезных жиров и омега-3 жирных кислот, содержащихся в рыбе и орехах, а также полифенолов из фруктов и овощей, благоприятно сказывалось на качестве спермы. Полифенолы - растительные вещества, защищающие организм от ультрафиолетового излучения и патогенов, эффективно нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток вследствие окисления.

Авторы исследования подчеркнули, что изменение диеты может быть эффективной неинвазивной стратегией для повышения мужской фертильности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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