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Гастроэнтеролог Качаами: Голодание по утрам снижает уровень холестерина

1:25
Здоровье

Гастроэнтеролог Туфик Качаами заявил, что иногда пропуск завтрака может оказаться даже полезным.

Гастроэнтеролог Качаами: Голодание по утрам снижает уровень холестерина
Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

Периодическое голодание утром может быть полезным Специалист отметил, что утром желудочно-кишечный тракт наиболее активен, поэтому первый прием пищи играет важную роль для поддержания здоровья. Тем не менее, он также заявил, что иногда пропускание завтраков может быть даже полезным. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на Газета. ру.

Качаами подчеркнул, что тщательный завтрак рекомендуется только в случае активного образа жизни. Поэтому тем, кто планирует долгую прогулку, тяжелый труд или интенсивные тренировки, следует предпочесть завтрак, богатый белками, клетчаткой и углеводами.

"Если у меня нет планов по занятию спортом, я не ем до обеда", — отметил эксперт.

Голодание утром может способствовать снижению уровня холестерина, борьбе с воспалением и уменьшению вздутия живота. Тем не менее следует помнить, что такую практику не рекомендуется использовать для тех, кто страдает заболеваниями желудка или кишечника.

Кроме того, важно планировать рацион таким образом, чтобы организм получал необходимые полезные вещества, даже в случае периодического голодания с последующим приемом пищи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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