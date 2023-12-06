Эксперт по питанию Дестини Муди выделила привычки, которые препятствуют процессу снижения веса. По мнению специалиста, речь идет о повседневных ритуалах в утренние, дневные и вечерние часы. Первым в списке стоит пропуск ужина и замена полноценного приема пищи перекусами.
Такой подход вызывает ощущение голода, что побуждает к перееданию перед сном. В результате возникает вторая вредная привычка, поскольку употребленные ночью калории скапливаются в боках. Третьей негативной привычкой является избыточно калорийный ужин, перегружающий организм.
Еще одним моментом являются постоянные перекусы, особенно потребление простых углеводов и сахаров. Согласно диетологам, прием пищи во время просмотра телевизора или использования телефона также неблагоприятен. Мозг не сосредотачивается на еде, что может привести к избыточному поеданию.
Нерегулируемая активность в поздние часы также нарушает пищевое поведение. Важным аспектом является употребление алкоголя, который замедляет обмен веществ, задерживает жидкость и замедляет процесс снижения веса.
Занятия спортом вечером также могут быть не самым полезным решением. Исследования показывают, что после тренировки человек может испытывать трудности с засыпанием и ощущать желание поесть.
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