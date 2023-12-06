Для выбора красной икры важно обращать внимание на несколько ключевых факторов, независимо от марки или производителя. Основные их них перечислила читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.
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Цена: качественная икра обычно имеет высокую цену. Берегитесь слишком низких цен, так как это может быть признаком низкого качества или подделки.
Упаковка: икра должна быть упакована в герметичный контейнер из темного материала, который защищает продукт от прямого солнечного света и воздействия кислорода.
Состав: проверьте состав на упаковке. Икра должна содержать только рыбные икринки, соль и, возможно, консерванты или добавки для сохранения свежести.
Информация на упаковке: на упаковке должны быть указаны полная информация о производителе, срок годности, условия хранения и пользования, а также информация о происхождении продукта.
Документация: рекомендуется проверить наличие сертификатов качества и соответствия, которые подтверждают безопасность и качество продукта.
При выборе красной икры также рекомендуется обратиться к рекомендациям и отзывам других покупателей, чтобы узнать их мнение о конкретном бренде или производителе.
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