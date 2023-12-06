Эксперт Курбатова дала советы по выбору красной икры

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для выбора красной икры важно обращать внимание на несколько ключевых факторов, независимо от марки или производителя. Основные их них перечислила читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.

Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Цена: качественная икра обычно имеет высокую цену. Берегитесь слишком низких цен, так как это может быть признаком низкого качества или подделки.

Упаковка: икра должна быть упакована в герметичный контейнер из темного материала, который защищает продукт от прямого солнечного света и воздействия кислорода.

Состав: проверьте состав на упаковке. Икра должна содержать только рыбные икринки, соль и, возможно, консерванты или добавки для сохранения свежести.

Информация на упаковке: на упаковке должны быть указаны полная информация о производителе, срок годности, условия хранения и пользования, а также информация о происхождении продукта.

Документация: рекомендуется проверить наличие сертификатов качества и соответствия, которые подтверждают безопасность и качество продукта.

При выборе красной икры также рекомендуется обратиться к рекомендациям и отзывам других покупателей, чтобы узнать их мнение о конкретном бренде или производителе.