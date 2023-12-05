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Врачи Южной Кореи рассказали как распознать "аптечного наркомана"

2:35
Здоровье

Злоупотребление аптечными средствами представляет не меньшую угрозу, чем употребление любых других наркотиков. Термин "аптечные наркотики" является неофициальным обозначением для лекарств, способствующих формированию зависимости (аддикции). Злоупотребление этими препаратами приводит к разрушению физического и психического здоровья, часто сопровождается серьезными осложнениями и деградацией личности. Лечение зависимости от аптечных наркотиков представляет собой сложную и долгосрочную задачу. Врачи из Пусана провели исследование и назвали симптомы "аптечных наркоманов".

Врачи Южной Кореи рассказали как распознать "аптечного наркомана"
Фото: openverse.org by erix! is licensed under CC BY 2.0.

Аптечные наркотики — это препараты, доступные в аптеках по рецепту или без. Некоторые из них содержат готовые психоактивные вещества (ПАВ) с выраженным наркотическим эффектом, в то время как другие используются наркоманами для создания опасных смесей в домашних условиях или комбинируются с другими наркотиками для усиления и продления их действия.

Несмотря на контроль со стороны государства над продажей лекарств, аптечная наркомания стремительно распространяется. Этому способствует доступность и относительная низкая стоимость препаратов. Распространение зависимости также обусловлено стремлением медицинского персонала и фармацевтов, имеющих доступ к потенциально опасным препаратам, зарабатывать на этом.

Интересно, что лекарственная зависимость может возникнуть не только у тех, кто осознанно злоупотребляет препаратами. Например, некоторые люди злоупотребляют различными таблетками из аптеки с целью похудения, расслабления или стимуляции мозговой деятельности. Эффективность борьбы с наркотической зависимостью во многом зависит от своевременного начала лечения.

Люди, страдающие от зависимости, редко осознают проблему с наркотиками. Несмотря на различия в поведении и внешних признаках употребления различных наркотиков, существуют общие симптомы: расширение или сужение зрачков, покраснение глаз, нарушение координации, бледность и сухость кожи, частые смены настроения, заторможенность или неадекватная активность, ухудшение памяти и внимания, бессонница и потеря аппетита. Зависимые часто скрывают факты и избегают открытых вопросов, изолируются от близких, прекращают ухаживать за собой — менять одежду, ухаживать за внешностью и так далее.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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