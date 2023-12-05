Врачи Южной Кореи рассказали как распознать "аптечного наркомана"

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Злоупотребление аптечными средствами представляет не меньшую угрозу, чем употребление любых других наркотиков. Термин "аптечные наркотики" является неофициальным обозначением для лекарств, способствующих формированию зависимости (аддикции). Злоупотребление этими препаратами приводит к разрушению физического и психического здоровья, часто сопровождается серьезными осложнениями и деградацией личности. Лечение зависимости от аптечных наркотиков представляет собой сложную и долгосрочную задачу. Врачи из Пусана провели исследование и назвали симптомы "аптечных наркоманов".

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Аптечные наркотики — это препараты, доступные в аптеках по рецепту или без. Некоторые из них содержат готовые психоактивные вещества (ПАВ) с выраженным наркотическим эффектом, в то время как другие используются наркоманами для создания опасных смесей в домашних условиях или комбинируются с другими наркотиками для усиления и продления их действия.

Несмотря на контроль со стороны государства над продажей лекарств, аптечная наркомания стремительно распространяется. Этому способствует доступность и относительная низкая стоимость препаратов. Распространение зависимости также обусловлено стремлением медицинского персонала и фармацевтов, имеющих доступ к потенциально опасным препаратам, зарабатывать на этом.

Интересно, что лекарственная зависимость может возникнуть не только у тех, кто осознанно злоупотребляет препаратами. Например, некоторые люди злоупотребляют различными таблетками из аптеки с целью похудения, расслабления или стимуляции мозговой деятельности. Эффективность борьбы с наркотической зависимостью во многом зависит от своевременного начала лечения.

Люди, страдающие от зависимости, редко осознают проблему с наркотиками. Несмотря на различия в поведении и внешних признаках употребления различных наркотиков, существуют общие симптомы: расширение или сужение зрачков, покраснение глаз, нарушение координации, бледность и сухость кожи, частые смены настроения, заторможенность или неадекватная активность, ухудшение памяти и внимания, бессонница и потеря аппетита. Зависимые часто скрывают факты и избегают открытых вопросов, изолируются от близких, прекращают ухаживать за собой — менять одежду, ухаживать за внешностью и так далее.