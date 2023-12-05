Сексолог Булах рассказал в чем разница между мужским и женским оргазмом

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оргазмы у мужчин и женщин различаются по степени активности мозга и уровню контроля над происходящим. Это было подчеркнуто психотерапевтом, врачом-сексологом и акушером-гинекологом Андреем Булахом в беседе с РИАМО. Ссылаясь на проведенные исследования, эксперт отметил, что в процессе оргазма у мужчин активируются 3-5 участков мозга, в то время как у женщин задействованы до 30 зон.

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"Тем не менее, существуют и положительные аспекты: у мужчин оргазм менее выражен, продолжаясь до шести секунд. В отличие от этого женский оргазм обладает более насыщенными эмоциональными и физическими ощущениями, протяженностью примерно в два раза больше", — пояснил врач.

Он также подчеркнул, что у мужчин и женщин разные периоды восстановления перед следующим пиком. Возможность женщины пережить оргазм через короткий интервал времени, в то время как для мужчины требуется время для восстановления.