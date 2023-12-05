Учёные поделились неожиданным способом снижения веса: твёрдые и хрустящие продукты

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты университета Вагенингена в Нидерландах поделились неожиданным лайфхаком для желающих похудеть.

Фото: Wikipedia by Annakareninerussie is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению учёных, изложенном в издании American Journal of Clinical Nutrition, люди худеют и дольше чувствуют насыщение, если в их рационе преобладают хрустящие и твёрдые продукты, такие как яблоки, свежий салат, куриная грудка или варёный рис.

Эксперты в ходе исследования заметили, что испытуемые, которые отдали предпочтение хрустящим и твёрдым продуктам, за приём пищи "съели" на четверть калорий (26%) меньше, чем те, кто выбрал блюда с мягкой текстурой.

Учёные предположили, что твёрдые и плотные продукты приходится дольше пережёвывать, поэтому испытуемые остаются сытыми более продолжительное время. Кроме того, тут присутствует и психологический момент — когда пищу пережёвывают дольше, кажется, что съедается больше, чем это есть на самом деле.

Поэтому люди, предпочитающие твёрдую пищу, не могут съесть больше на эмоциях, и в итоге быстрее худеют.

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