Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лось спровоцировал смертельное ДТП в Ленинградской области
Что такое Точка Немо, отдаленное водное кладбище спутников
Киев собрался изъять 16 российских объектов в Республике Крым и Севастополе
В Челябинске запустили производство мобильных бань для солдат СВО
Такси на ходу взорвалось в Москве
Полезней куриного: семья поблагодарит вас за вкуснеший суп с брокколи и сыром чеддер
Генерал ВСУ Кривонос рассказал о злости бойцов ВСУ: "Кто-то будет кататься на лыжах?"
Сексолог Лубенников заявил о неэффективности перевязывания вены на половом члене для лечения импотенции
Филиппу Киркорову подарили куклу Пугачёвой на премии "Звезды Дорожного радио"

Учёные поделились неожиданным способом снижения веса: твёрдые и хрустящие продукты

1:09
Здоровье

Специалисты университета Вагенингена в Нидерландах поделились неожиданным лайфхаком для желающих похудеть.

Учёные поделились неожиданным способом снижения веса: твёрдые и хрустящие продукты
Фото: Wikipedia by Annakareninerussie is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению учёных, изложенном в издании American Journal of Clinical Nutrition, люди худеют и дольше чувствуют насыщение, если в их рационе преобладают хрустящие и твёрдые продукты, такие как яблоки, свежий салат, куриная грудка или варёный рис.

Эксперты в ходе исследования заметили, что испытуемые, которые отдали предпочтение хрустящим и твёрдым продуктам, за приём пищи "съели" на четверть калорий (26%) меньше, чем те, кто выбрал блюда с мягкой текстурой.

Учёные предположили, что твёрдые и плотные продукты приходится дольше пережёвывать, поэтому испытуемые остаются сытыми более продолжительное время. Кроме того, тут присутствует и психологический момент — когда пищу пережёвывают дольше, кажется, что съедается больше, чем это есть на самом деле.

Поэтому люди, предпочитающие твёрдую пищу, не могут съесть больше на эмоциях, и в итоге быстрее худеют.

ТОП-10 продуктов для гарантированного похудения
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Костюшкин подверг Киркорова унижению на церемонии "Песня года"
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Последние материалы
Что такое Точка Немо, отдаленное водное кладбище спутников
Киев собрался изъять 16 российских объектов в Республике Крым и Севастополе
Учёные поделились неожиданным способом снижения веса: твёрдые и хрустящие продукты
В Челябинске запустили производство мобильных бань для солдат СВО
Такси на ходу взорвалось в Москве
Полезней куриного: семья поблагодарит вас за вкуснеший суп с брокколи и сыром чеддер
Генерал ВСУ Кривонос рассказал о злости бойцов ВСУ: "Кто-то будет кататься на лыжах?"
Сексолог Лубенников заявил о неэффективности перевязывания вены на половом члене для лечения импотенции
Филиппу Киркорову подарили куклу Пугачёвой на премии "Звезды Дорожного радио"
Космические силы США откладывают запуск секретного космического самолета до 10 декабря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников