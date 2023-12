Диетолог Кабанов назвал самый опасный продукт для печени

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов заявил, что сахар является наиболее опасным продуктом для печени, способным принести вред не только этому органу, но и всему организму человека.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0