Диетолог Кабанов назвал самый опасный продукт для печени

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов заявил, что сахар является наиболее опасным продуктом для печени, способным принести вред не только этому органу, но и всему организму человека.

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Этот специалист подчеркнул, что, вопреки распространенным убеждениям, сахар оказывает больший негативный эффект на печень, чем даже алкоголь. В России неалкогольные жировые болезни являются серьезной проблемой среди заболеваний печени. Кроме того, наиболее вредным для печени сочетанием продуктов считается животный жир в сочетании с сахаром.

Например, употребление жирной свинины в сочетании с сладкой газировкой может серьезно повредить печень. Если добавить к этому еще и употребление алкоголя, нагрузка на печень удваивается. Такие пищевые привычки часто приводят к развитию цирроза и рака печени.

Кабанов предупреждает, что большое количество сахара поступает в организм человека при употреблении сладких газировок. Содержание сахара в таких напитках составляет 25 граммов на 100 миллилитров. По словам диетолога, полстакана газировки фактически содержит дневную норму сахара для взрослого человека.