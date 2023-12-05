Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осудившая СВО Анна Казючиц пожертвовала деньги в надежде вернуть работу
Руккола не будет горькой при выполнении этой рекомендации
Очевидец рассказал о возможных причинах плохого самочувствия Пугачёвой на Кипре
Солнечная буря 1977 года показывает, насколько мы не готовы к следующей "большой буре"
Депутат Госдумы Ивлев назвал "хоррором" расстрел ВСУ своих солдат
Киев в шоке: Марокко получила от США партию Abrams M1A2 и ждёт 500 БМП Bradley
У домохозяйки из Екатеринбурга взорвалась сковорода с маслом
Аналитики назвали самые популярные кроссоверы в России
Эксперт рассказал, как не дать мошенникам завладеть номером телефона

Диетолог Кабанов назвал самый опасный продукт для печени

Здоровье

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов заявил, что сахар является наиболее опасным продуктом для печени, способным принести вред не только этому органу, но и всему организму человека.

Диетолог Кабанов назвал самый опасный продукт для печени
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот специалист подчеркнул, что, вопреки распространенным убеждениям, сахар оказывает больший негативный эффект на печень, чем даже алкоголь. В России неалкогольные жировые болезни являются серьезной проблемой среди заболеваний печени. Кроме того, наиболее вредным для печени сочетанием продуктов считается животный жир в сочетании с сахаром.

Например, употребление жирной свинины в сочетании с сладкой газировкой может серьезно повредить печень. Если добавить к этому еще и употребление алкоголя, нагрузка на печень удваивается. Такие пищевые привычки часто приводят к развитию цирроза и рака печени.

Кабанов предупреждает, что большое количество сахара поступает в организм человека при употреблении сладких газировок. Содержание сахара в таких напитках составляет 25 граммов на 100 миллилитров. По словам диетолога, полстакана газировки фактически содержит дневную норму сахара для взрослого человека.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Костюшкин подверг Киркорова унижению на церемонии "Песня года"
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Последние материалы
Врач Кутушов рассказал об опасности искусственных ёлок
Осудившая СВО Анна Казючиц пожертвовала деньги в надежде вернуть работу
Руккола не будет горькой при выполнении этой рекомендации
Очевидец рассказал о возможных причинах плохого самочувствия Пугачёвой на Кипре
Солнечная буря 1977 года показывает, насколько мы не готовы к следующей "большой буре"
Депутат Госдумы Ивлев назвал "хоррором" расстрел ВСУ своих солдат
Киев в шоке: Марокко получила от США партию Abrams M1A2 и ждёт 500 БМП Bradley
У домохозяйки из Екатеринбурга взорвалась сковорода с маслом
Диетолог Кабанов назвал самый опасный продукт для печени
Аналитики назвали самые популярные кроссоверы в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников